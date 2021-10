Minister onderzoekt mogelijkheid tot bedrijfsspionage bij High Tech Campus

Het ministerie van Economische Zaken onderzoekt of er extra maatregelen nodig zijn om bedrijfsspionage tegen te gaan op de High Tech Campus in Eindhoven. Dat meldt het FD. Aanleiding is de verkoop van de campus aan het Singaporese staatsinvesteringsfonds GIC.

De campus is onlangs verkocht aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij Oaktree Capital. Nu blijkt de uiteindelijke eigenaar echter GIC te zijn.

Minister Stef Blok van Economische Zaken oordeelde eerder dat de nationale veiligheid niet in het geding was bij de verkoop, omdat GIC en Oaktree 'geen controle over noch directe toegang tot sensitieve technologie' hebben. Wel gaat hij kijken of er extra maatregelen moeten worden genomen rond het 'beter reguleren van de digitale of fysieke toegang tot ruimtes waar met sensitieve technologie wordt gewerkt'.

Doel is het beschermen van technologische innovatie bij de 235 grotere en kleinere hightechbedrijven op de campus. Dit omvat Nederlandse bedrijven als ASML en Philips, maar ook vestigingen van buitenlandse bedrijven als Intel, IBM en Huawei.

Zelf houdt de High Tech Campus 18 november het event 'Back to Business: AI edition'. Wellicht dat Blok's mensen daar inspiratie kunnen opdoen?

Bronnen: Financieel Dagblad en AG Connect