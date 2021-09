Esa Open Day nodigt mensen met een beperking uit op Estec en organiseert een virtueel evenement voor iedereen

Meer over

De tiende jaarlijkse Esa Open Day wordt komend weekend gehouden. Een combinatie van persoonlijke ontmoetingen en virtuele evenementen bieden de kans kennis te maken met Europese astronauten en ruimtevaartdeskundigen en te zien hoe satellieten, experimentfaciliteiten en ontwikkelings- en testlaboratoria er van dichtbij uitzien.

Op zaterdag krijgen mensen met een beperking de unieke kans om het Esa Estec technisch ontwikkelings- en testcentrum in Nederland te bezoeken. Op zondag is iedereen welkom bij een virtueel evenement.

Door Covid-19 is het aantal bezoekers beperkt. De ruimtevaartorganisatie nodigt daarom alleen mensen met een beperking en hun begeleiders uit om Estec te bezoeken. Deelnemers mogen één begeleider meebrengen. Bezoekers moeten zelf een rolstoel of benodigde hulpmiddelen meenemen.

Op zaterdag 2 oktober wordt in de voor- en namiddag een 3 uur durende tour georganiseerd waar telkens 400 bezoekers aan kunnen deelnemen. Ze volgen een route over het terrein en maken kennis met Esa-medewerkers en komen meer te weten over ruimtevaarttoepassingen - en techniek. Aan het einde van de tour kunnen de bezoekers een half uurtje luisteren naar en vragen stellen aan astronaut André Kuipers.

Op zondag is de virtuele Esa Open Day. Alle afdelingen werken mee. Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende lezingen en evenementen.

Nieuwe periode in de ruimtevaart

De open dag luidt een nieuwe periode in de ruimtevaart in:

De plannen en voorbereidingen voor de lancering van Artemis in een baan om de maan zijn bijna afgerond. De Artemis lancering vormt de eerste stap in een internationaal programma om mensen weer naar de maan te brengen.

Later dit jaar zal de vlucht plaatsvinden van de Nasa/Esa/CSA James Webb Space-ruimtetelescoop - de opvolger van de Hubble-ruimtetelescoop, die vanuit Frans Guyana wordt gelanceerd met een Ariane 5-raket.

Ook de Dart gaat de ruimte in en begint aan de missie om een asteroïde af te buigen, gevolgd door een onderzoek van de Hera-missie voor planetaire defensie. Intussen vorderen de voorbereidingen voor de operationelede in gebruik name van de Europese Robot Arm gestaag. Deze, onder Nederlandse leiding gebouwde, Robot Arm werd juni naar het Internationale Ruimtestation ISS gevlogen/gelanceerd.

Waar komen dergelijke gedurfde visies - en al onze andere innovaties waarmee Europa de ruimte kan ontdekken en het leven op aarde verbeteren - vandaan? Het antwoord: het menselijk brein - Esa is per slot van rekening een organisatie gemaakt door mensen. Het thema is dan ook ‘De toekomst uitvinden'.

