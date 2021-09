Autonome sleepboot maakt baanbrekende reis van 1150 mijl rond Denemarken

Er is een aantal autonome boten in ontwikkeling, maar we hebben nog maar weinig commerciële zelfvarende schepen gezien op de waterwegen. Nu heeft Sea Machines aangekondigd dat het een autonome, op afstand bestuurde sleepboot zal sturen op een 'Machine Odyssey' van 1000 zeemijl rond Denemarken.

De meerweekse Machine Odyssey start op 30 september in Hamburg.

De door Damen Shipyards gebouwde sleepboot Nellie Bly krijgt 'full onboard vessel control managed by autonomous technology', maar zal worden geëxploiteerd onder het gezag van officieren in de VS. Het doel is om exploitanten van werkschepen wereldwijd, te laten zien dat ze autonome technologie veilig kunnen integreren in hun scheepsactiviteiten en dat daarmee technologiegedreven voordelen zijn te behalen.

Aan het roer staat het autonome SM300-systeem van Sea Machines dat is uitgerust met lange-afstandcomputervision. Het is een sensor-naar-propellersysteem dat gebruik maakt van padplanning, het vermijden van obstakels, gevectoriseerde nautische kaartgegevens en dynamische domeinperceptie, allemaal om een ​​reis van begin tot eind te regelen. Tegelijkertijd geeft het de menselijke commandanten op afstand informatie zoals live augmented overlays van de missie, de toestand van het schip, situationeel bewustzijn, omgevingsgegevens en realtime audio en video, verzorgd door de vele streamingcamera's.

Het geselecteerde schip, een moderne sleepboot ontworpen en gebouwd door Damen Shipyards uit Nederland, heet de Nellie Bly. Foto: Arie Boer

Gedurende de hele reis zal de Nellie Bly twee professionele zeelieden aan boord hebben en af en toe gasten en zal ze havens langs de route aandoen om de technologie te demonstreren.

De hele reis wordt live gestread op een website gewijd aan The Machine Odyssey, zodat iedereen toegang heeft tot 24/7 updates van de zee, de bemanning, het commandocentrum en meer.