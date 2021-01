IMd 3D-print PET-flespaviljoen bij wijze van constructief experiment (video)

IMd Raadgevende Ingenieurs heeft het startsein gegeven voor het printen van het eerste 3D-geprinte paviljoen van gerecyclede PET flessen. Na jarenlang materiaalonderzoek in samenwerking met de TU Delft, is het de eerste keer dat deze polyester kunststof constructief wordt ingezet.

Iets vertraagd vanwege Covid-19 wordt het paviljoen in de loop van 2021 in Rotterdam gepresenteerd.

Het bouwwerk is geen doel op zich, maar onderdeel van een onderzoek naar het materiaal en diens mogelijkheden. Hoe lang houdt het bouwwerk zijn vorm? Is er een architectonische toekomst weggelegd voor dit materiaal? Wanneer het bouwwerk na verloop van tijd zijn vorm of kracht verliest, wordt het materiaal hergebruikt.

Het idee voor het paviljoen ontstond in 2019 en werd datzelfde jaar nog uitgewerkt. Een zoektocht naar het juiste concept en materiaal leidde naar de kunststof polyethyleentereftalaat (PET), dat print- en recyclebaar is.

Vanaf het begin van dit plan werkt IMd nauw samen met Ector Hoogstad Architecten voor de architectuur van het bouwwerk. TU Delft deed onderzoek naar materiaaleigenschappen als draagkracht en akoestiek.

Met het paviljoen wil IMd aantonen dat PET goed te hergebruiken is en bovendien constructieve eigenschappen heeft. Het bouwwerk bestaat uit diverse schaaldelen, elk zo'n 300 kilo zwaar.

De vorm is afgeleid van de materiaaleigenschappen. Het materiaal draagt zichzelf en heeft een slanke schil die voor een deel hol is, om gewicht te reduceren. De complexe, organische vorm die het oplevert is goed te printen en zo wordt het paviljoen een samenspel van materiaaleigenschappen en productietechniek.

Het Spaanse bedrijf Nagami startte begin 2020 met het printproces van het bouwwerk. Om het bouwwerk te realiseren was een printproces van een aaneengesloten vier maanden nodig. Dat proces startte in januari 2020, maar liep vertraging op vanwege Covid-19. Inmiddels is het printproces hervat. Zodra het in 2021 weer kan, organiseert IMd een feestje om hun 60-jarig bestaan en de oplevering en opening van het PET flessen paviljoen in Rotterdam te vieren.