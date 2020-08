“Groeiende vraag 3D-printen interieurdelen luchtvaart”

De aanschaf van vier grootformaat 3D printers door 3D-printdienstverlener AM Craft is een van de grootste orders voor 3D-printerfabrikant Stratasys. Met de vier F900-productieprinters gaan het Litouwse bedrijf certificeerbare interieurdelen voor de vliegtuigindustrie maken. Denk aan panelen, stoelen en kanalen, die het bovendien eenvoudiger maken maatwerkcabines te creëren.

"We zien dat de vraag van de grote vliegtuig OEM-ers naar ge3Dprinte productiedelen de laatste jaren groeit", zegt Jānis Jātnieks, medeoprichter en ceo van AM Craft, die nu een opleving onder zijn klanten bespeurt na de klappen van de laatste maanden. Hij ziet passagiersvliegtuigen die worden aangepast voor het vervoer van luchtvracht, projecten om de veiligheid van de passagiers te vergroten en projecten die de ‘beleving' voor de passagier moeten verbeteren. Denk aan oplaadpunten voor mobiele apparaten en wifi-infrastructuur. "Additive manufacturing i s dan stukken sneller dan langzamere en duurdere traditionele technieken."

Van business case naar praktijk

Stratasys is volgens Jātnieks een belangrijke steunpilaar voor zijn bedrijf die de business case ook praktisch realiseerbaar maakt. Dankzij de FDM-pinttechnologie maar ook door materialen als Ultem 9085, dat voldoet aan de eisen van de luchtvaart- en ruimtevaart. "Cruciaal is dat dit ons de mogelijkheid geeft om aan de strenge regels en voorschriften rond certificering te voldoen. Het hoogste niveau van herhaalbaarheid en traceerbaarheid voor elk gefabriceerd onderdeel, is daarvoor noodzakelijk." Het vlamvertragende Ultem 9085 voldoet aan de strenge brand-, rook en giftigheidscriteria die de lucht- en ruimtevaartindustrie stelt, inclusief traceerbaarheid. Airbus heeft het materiaal bijvoorbeeld gestandaardiseerd - en gecertificeerd volgens de vereiste materiaalspecificaties - voor de productie van duizenden vliegonderdelen voor de A350 XWB-vliegtuigen. AM Craft heeft al vier Stratasys Fortus F450mc 3D-printers staan. Met de vier nieuwe printers wil het bedrijf een nieuwe productielocatie in Riga opzetten die zich exclusief richt op de klantenkring van luchtvaarttoeleveranciers en -maatschappijen.

Toeleverketens

"Iedereen is door de Covid-19 pandemie gaan denken over toeleverketens, maar AM Craft was al een stap verder", zegt Yann Rageul, directeur Manufacturing Solutions bij Stratasys. Hij meent dat de flexibiliteit van hun FDM-technologie het niet alleen mogelijk heeft gemaakt dat lucht- en ruimtevaartfabrikanten snel persoonlijke beschermingsmiddelen konden gaan produceren als antwoord op de wereldwijde tekorten. Het kan dezelfde bedrijven ook helpen hun ‘cabine-custimization' mogelijk te maken. Zowel het herstel van toeleverketens, als cabina-aanpassingen vragen een herhaalbare, rendabele productie van lage volumes. "En dat is precies waar AM Craft met Stratasys in heeft geïnvesteerd."

Een van de grootste

Door de investering van AM Craft wordt het bedrijf een van de grootste onafhankelijke, op lucht- en ruimtevaart gerichte aanbieders van 3D-printdiensten in EMEA (Europa, het Midden-Oosten en Afrika). Het bedrijf wordt een zusterbedrijf van Baltic3D. De laatste is een 3D-printdienstverlener die sinds 2017 nauw samenwerkt met bedrijven in e toeleveringsketen van de lucht- en ruimtevaartindustrie. Baltic3D heeft een doorlopend samenwerkingsverband met certificeerder Magnetic MRO, onder wiens ‘Production Organization Authorization' het toestemming heeft om certificeerbare onderdelen voor de lucht- en ruimtevaart te produceren. Eind van dit jaar moet de fabriek in Riga volledig operationeel zijn.