LoRa Wereldrecord verbroken: 832 km met 25 mW

De afgelopen 5 jaar is het wereldrecord voor de maximale afstand die een LoRaWAN-datapakket kan afleggen meerdere keren verbroken, eenmaal zelfs binnen 5 uur na vestiging. Het laatste wereldrecord was 766 km (476 mijl) en het nieuwe record staat op maar liefst 832 km (517 mijl).

Het nieuwe wereldrecord werd donderdag 16 april gevestigd door Thomas Telkamp, CTO en mede-oprichter van Lacuna Space. De recordpoging werd live gepresenteerd tijdens The Things Virtual Conference. Net als bij eerdere recordpogingen, omvatte deze poging het lanceren van een ballon op grote hoogte gevuld met helium, die was bevestigd met een LoRaWAN-sensor.

De ballon werd gelanceerd vanuit een veld in de buurt van Utrecht en trok oostwaarts naar Duitsland, waar hij het grootste deel van zijn tijd vloog. TTN Mapper werd gebruikt om de reis van de ballon te volgen, zodat mensen de wereldrecordpoging live konden volgen. De ballon bevatte een testapparaat van Lacuna Space met een batterij van Saft. Het gebruikte het LoRaWAN-netwerk van The Things Network om de gegevens te ontvangen en te verwerken. De ballon legde een afstand van ongeveer 200 km (125 mijl) af en had een totale vliegtijd van 4 uur en 25 minuten voordat hij barstte en werd opgeraapt door iemand van de Things Network-gemeenschap in Munster.

Op 38 km hoogte, net voordat de ballon begon te dalen, werd een LoRaWAN-pakket ontvangen door een gateway op een verbazingwekkende afstand van 832 km. Deze poort maakte deel uit van een CRA-toren, op een berg genaamd Radhost in Tsjechië, vlakbij de grens met Slowakije.

En hoe kunnen datapakketten zulke grote afstanden afleggen met LoRaWAN? Daar bestaat nog geen zekerheid over. Een mogelijke theorie is de vorming van verdampingskanalen in de atmosfeer die ook radiosignalen kunnen buigen.