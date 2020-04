1,1 miljoen banen Europese auto-industrie op het spel door Corona

In Europese autosector staan momenteel 1,1 miljoen banen in de op het spel door de coronacrisis. Hierbij gaat het alleen om medewerkers die rechtsreeks in dienst zijn van de automobielindustrie. De impact op de bredere keten is dus veel groter.

Dat blijkt uit gegevens van het Europese verbond van autofabrikanten ACEA. Door het sluiten van fabrieken in heel Europa naar aanleiding van het coronavirus, zijn er nu al 1,2 miljoen minder motorvoertuigen geproduceerd. De gemiddelde stilleggingsduur bedraagt momenteel 16 werkdagen. Het is duidelijk dat de productieverliezen zullen toenemen als de stilleggingen worden verlengd of als extra fabrieken worden stilgelegd.

ACEA heeft twee interactieve kaarten gemaakt die de impact van het coronavirus op de automobielindustrie weergeven: een over het aantal getroffen medewerkers, de ander over het productieverlies in eenheden .

In totaal zijn er 2,6 miljoen directe arbeidsplaatsen in de automobielindustrie in de Euopese Unie, waarbij de voertuigfabrikanten 229 assemblage- en productiefabrieken in de hele regio hebben. De bredere autosector zorgt voor indirecte en directe werkgelegenheid voor 13,8 miljoen mensen in de Europese Unie.

"Op dit moment is de voornaamste zorg van ACEA en al haar leden het beheersen van de onmiddellijke crisis in de auto-industrie, die in wezen abrupt tot stilstand is gekomen - iets wat de sector nog nooit eerder heeft meegemaakt", aldus directeur-generaal Eric-Mark Huitema. "Onze eerste prioriteit is het beschermen van de gezondheid en de werkgelegenheid van de bijna 14 miljoen Europeanen die direct of indirect in onze sector werken."