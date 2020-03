Economie eurozone harder onderuit dan in 2008

Het Corona-virus heeft de economie van de eurozone ongekend hard doen crashen. Dat blijkt uit de nieuwe PMI Eurozone gegevens van IHS Markit. De 'flash' IHS Markit Eurozone Composite PMI stortte in maart volledig in naar 31,4, waar deze waard in februari nog 51,6 was. Dit is de laagste waarde sinds de PMI wordt bijgehouden, in februari 2009 was het dieptepunt met 36,2 hoger.

Terwijl de groei in de eerste twee maanden van het jaar bescheiden was versneld, werden de activiteiten in maart op grote schaal verstoord door de steeds strengere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

De dienstensector werd bijzonder hard getroffen, met name binnen de consumentgerichte sectoren zoals reizen, toerisme en restaurants. De index van de bedrijfsactiviteiten in de dienstensector is van 52,6 in februari met iets meer dan 24 punten gedaald tot 28,4, waarmee hij het eerdere dieptepunt van 39,2 (geregistreerd in februari 2009) ruimschoots heeft overtroffen.

Industrie

De industrie kende een minder ernstige, maar toch nog steeds sterke daling van de productie. De productie van de fabriek daalde met iets meer dan negen punten van 48,7 naar 39,5, waarmee de grootste maandelijkse krimp van de productie sinds april 2009 werd geregistreerd.

De verwachtingen voor de toekomstige productie zijn ook duidelijk verslechterd en worden verwacht een historisch dieptepunt te gaan bereiken, met een recordpessimisme voor het komende jaar in zowel de industrie als de dienstensector.

Vraag en aanbod

Naast de sterk verslechterde vraagomstandigheden in de loop van de maand, verslechterden ook de toeleveringsketens. Sinds het begin van het productieonderzoek medio 1997 was er slechts één maand (mei 2000) meer vertraging in de toeleveringsketen dan in maart werd gemeld. Terwijl de prijzen in de meeste andere tijden van aanbodbeperkingen zijn gestegen omdat de vraag groter was dan het aanbod, zijn de industriële prijzen in maart vier jaar lang niet zo sterk gedaald omdat bedrijven kortingen aanboden om de verkoop te stimuleren en de voorraden te verminderen.