Emissies van ijzer- en staalgieten: kankerverwekkend en mutageen

Kunnen emissies die ontstaan tijdens het ijzer- en staalgieten een genotoxisch effect hebben en tot kanker leiden? De Subcommissie Classificatie carcinogene stoffen van de Gezondheidsraad heeft dit onderzocht en komt met een advies aan de minister.

Advies aan de minister

In het advies van de commissie zijn de emissies die ontstaan tijdens het ijzer- en staalgieten onderzocht. Individuele stoffen die in de emissie tijdens het ijzer- en staalgietproces kunnen voorkomen zijn niet afzonderlijk beoordeeld. Het ijzer- en staalgietproces omvat het maken van mallen, het smelten en behandelen van de basismaterialen, het gieten in mallen, het laten afkoelen van het gegoten materiaal en het verwijderen van de mallen en het afwerken van het gietsel. De ijzer- en staalproducten die hieruit voorkomen kennen een brede toepassing in onder meer de auto- en scheepvaartindustrie, constructie-industrie en verpakkingsindustrie.Op basis van de beschikbare gegevens beveelt de commissie aan de emissies van ijzer- en staalgieten te classificeren als mutageen in geslachtscellen in categorie 2 (‘stof die reden geeft tot bezorgdheid voor de mens omdat zij mogelijk erfelijke mutaties in de geslachtscellen van mensen veroorzaakt’). De commissie concludeert dat beroepsmatige blootstelling aan de emissies van ijzer- en staalgieten kankerverwekkend zijn voor de mens, en beveelt aan deze emissies in categorie 1A (‘stof is kankerverwekkend voor de mens’) te classificeren.Ga naar de website van de Gezondheidsraad om het advies te downloaden.