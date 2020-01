Nederlandse start-up lanceert groots Sustainability Rating platform

Corporates, MKB-bedrijven en publieke organisaties in 12 landen zijn al aan de slag met het Global Sustainable Enterprise System. Deze in Nederland geboren standaard meet en rankt alle facetten van duurzaamheid. Het GSE System is gebaseerd op internationale standaarden.

Global Sustainable Enterprise System wordt ondersteund door de internationale leverancier van bedrijfsdata Altares Dun & Bradstreet. Corporates zoals Van Oord, Heerema Marine Contractors en Peterson doen mee, net als de MKB-bedrijven Groenendijk Bedrijfskleding, Oxious en Santas Koffie.

Mike van Kessel, Business development manager bij Altares Dun & Bradstreet: "De afgelopen jaren zien we de behoefte bij onze klanten toenemen om de duurzaamheid van hun zakenrelaties in kaart te brengen. Naast de bedrijfsinformatie die wij al kunnen bieden, is dit in zeer welkome aanvulling op het portfolio."

Greenwashing of werkelijk duurzaam?

Stel, leverancier x zegt dat ze geen gevaarlijke stoffen gebruiken tijdens het productieproces van hun producten, leverancier y beweert dat alle arbeiders in hun keten een eerlijk loon krijgen en gelijk worden behandeld en leverancier z beweert dat zijn producten circulair zijn. Hoe weet je of dit alles waar is en dat er geen sprake is van greenwashing of groene marketing?



Om dit te borgen bedacht een jonge onderneemster een overkoepelende standaard waarmee bedrijven worden getoetst op alle facetten van duurzaamheid, ook circulaire economie. De standaard meet op organisatie-, keten- en productniveau. Het GSE System is inmiddels een wereldwijde alomvattende duurzaamheidsstandaard die wordt beheerd door een breed internationaal scala van experts, industrieën van belanghebbenden en het Nationaal Duurzaamheid Instituut.



Kelly Ruigrok, Managing director GES System: "Toen we hier twee jaar geleden mee begonnen, waren er al duizenden certificaten, maar die focusten allemaal op deelgebieden. Ons doel was de eerste overkoepelende en generieke standaard ter wereld ontwikkelen die internationaal geschikt is voor de publieke en private sector. Met deze standaard kunnen we enerzijds duurzaamheidsclaims van bedrijven en producten compliance en aantoonbaar maken en anderzijds internationale ketens transparant maken. Als een toeleverancier vanuit een ‘duurzame' fabriek levert, moeten ook de productielocaties en toeleveranciers van deze fabriek zijn getoetst, zo voorkom je greenwashing en krijgt duurzaamheid een echte waarde."

Wereldwijde impact?

Altares geeft GSE System met de koppeling naar haar database, toegang tot alle (financiële en structurele) bedrijfsdata in de Benelux. Het GSE System heeft op haar beurt alle metadata omtrent uitgegeven certificaten in de Benelux verzamelt, en kan voor elk bedrijf in de Benelux een 0 meting doen op basis van per organisatie de behaalde certificaten te bekijken. Door deze 2 databases met elkaar te combineren ontstaat de grootste database op het gebied van duurzaamheid ter wereld. De partijen zijn voornemend om dit model ook uit te rollen in de rest van de wereld.