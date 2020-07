Ixon-routers in Eplan Data Portal

Sinds half juni zijn de componentgegevens van alle Ixon-routers opgenomen in de Eplan Data Portal. Gebruikers van het Eplan Platform kunnen nu makkelijk de gegevens van de routers en -gateways raadplegen en opnemen in hun ontwerpen. Bart van den Corput (IXON): "Veel van onze klanten gebruiken Eplan voor het ontwerpen van schakelkasten. Het toevoegen van alle producten van Ixon aan de Eplan Data Portal was daarom vanzelfsprekend.”

Ixon geeft machinebouwers en system integrators toegang op afstand en biedt datadiensten aan voor industriële machines en gebouwbeheersystemen. De IXrouters, zelf ontworpen VPN-gateways, zijn specifiek voor deze toepassing geoptimaliseerd. Inmiddels zijn alle type routers en de bijbehorende accessoires toegevoegd aan de Data Portal portaal. Van den Corputart: "Van ons contact bij Eplan, accountmanager Paul Lempens, hebben we de juiste info gekregen om de producten van Ixon in de Data Portal te kunnen uploaden. We hebben zelf alle technische tekeningen gemaakt in 2D en 3D in Eplan. De EDZ-files zijn ter review aangeboden aan de Eplan ‘content quality department' en na een paar revisies is er groen licht gegeven."

Bijna 1 miljoen producten

In de Data Portal zijn inmiddels componentgegevens van ruim 300 fabrikanten met bijna 1 miljoen producten beschikbaar. Fabrikanten leveren deze gegevens zelf aan en kunnen deze ook heel eenvoudig up-to-date houden. Met deze apparaatgegevens kunnen gebruikers voor het ontwerpen van virtuele schakelkasten de benodigde macro's, componentgegevens en 3D-data eenvoudig selecteren en in hun CAE-ontwerpen opnemen. Hierdoor is het heel eenvoudig om automatisch verbindingen te maken tussen de apparatuur van verschillende fabrikanten.

www.ixon.cloud