Meer over

De conga-TCV2 Computer-on-Modules op het COM Express Compact formaat zijn uitgerust met de nieuwe AMD Ryzen Embedded V2000 multicore processor. Met maximaal 8 cores en 16 threads op een enkele BGA-footprint zijn deze COM’s geschikt voor rekenintensieve (realtime) AI-klussen in de edge en natuurlijk ook meer standaard embedded toepassingen.

De modules zijn er in vier uitvoeringen, die variëren qua cores/threads (6/12 tot 8/16), kloksnelheid (1,7 tot 3,0 GHz), L2/L3 cache (3/6 tot 4/8 MB), GPU's (6 of 7) en TDP (10-25 W of 35-54 W).



De CoM ondersteunt vier displays met maximaal 4k60 UHD-resolutie via de 3x DisplayPoort 1.4/HDMI 2.1 en 1x LVDS/eDP. Andere interfaces zijn: 1x PEG 3.0 x8 en 8x PCIe Gen 3, 2x USB 3.1 Gen 2, 8x USB 2.0, tot 2x SATA Gen 3, 1x Gbit Ethernet, 8 GPOI's I/Os, SPI, LPC, alsmede 2x UART. De ondersteunde operating systemen zijn RTS Hypervisor, Microsoft Windows 10, Linux/Yocto, Android Q en Wind River VxWorks. In verband met veiligheidskritische toepassingen biedt de geïntegreerde AMD Secure Processor encryptie en decryptie van RSA, SHA en AES.

Congatec