Verzamelen van data

Voor betrouwbare datacollectie in het kader van IoT-data-analyse introduceert Advantech Wise-Paas/EdgeLink. EdgeLink voorziet applicaties van de benodigde data om onder andere machines te monitoren, de performance bij te houden en alarmnotificaties te ontvangen. EdgeLink is eenvoudig in gebruik. Via de EdgeLink Studio programmeeromgeving, die beschikbaar is voor Windows en gratis is te downloaden en op de eigen PC te installeren, is het mogelijk om de communicatie op te zetten met een verscheidenheid aan protocollen en IO's. De EdgeLink Runtime applicatie wordt vervolgens op Advantech hardware geïnstalleerd. De data die door EdgeLink worden verzameld, worden door de Runtime geconverteerd en doorgestuurd naar SCADA, MES, ERP of een cloudoplossing. Er wordt een diversiteit aan protocollen ondersteund, zodat deze oplossing geschikt is voor zowel retrofit applicaties als nieuw te ontwikkelen applicaties.