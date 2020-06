Mini-pc’s met AMD processoren

Meer over

De mini-pc’s van OnLogic draaien opAMD Ryzen embedded processoren. Ze zijn bedoeld voor gebruik in productie-, automatiserings-, vervoers-, digitale media, medische-, en andere IoT- en Industrie 4.0 toepassingen. De ML100G-40, een compact, fanless systeem voor installaties in kleine ruimtes, kan worden geconfigureerd met een AMD Ryzen embedded R1505G of AMD Ryzen embedded V1605B processor.

Het systeem gebruikt hetzelfde chassis als OnLogic's NUC- systeemlijn. Hierdoor is hij geruisloos, volledig solid state en passief gekoeld.



De actief gekoelde MC510-40 is in staat vier beeldschermen aan te sturen en draait op een AMD Ryzen Embedded V1605B processor. Het systeem is bedoeld voor digital signage en workstation toepassingen die niet de omgevingsbescherming vereisen van de fanless oplossingen.



De MC850-40 compacte industriële edge server kan worden geconfigureerd met de AMD Ryzen Matisse Zen 2 3950X 16-core processor en is ontworpen voor installaties in beperkte ruimtes die krachtige hardware van industriële kwaliteit vereisen.



www.onlogic.eu