CAD-software voor elektronica

Versie 9 van de gratis CAD-software voor elektronica, DesignSpark PCB, bevat verschillende nieuwe functies. Bij het schema-ontwerp wordt nu een rapport van losse verbindingen gegenereerd, waarin elke componentpin staat waarvoor een verbinding is gegenereerd maar niet voltooid of toegewezen. Daarnaast kunnen ontwerpers nu circuits selecteren die zich binnen een specifiek kopergietgebied bevinden, in plaats van te moeten kiezen uit alle circuits in het ontwerp. Verder zijn er verschillende verbeteringen in de gebruikersinterface en de Excellon NC-boorbestanden. De PCB-software is een set gratis tools voor snelle PCB-prototyping, waarin een onbeperkt aantal schema's zonder groottebeperking kan worden gemaakt, met een onbeperkt aantal lagen, knooppunten, paden en aansluitingen. Deze tools omvatten een integratie met de onderdelenbibliotheken van RS en fabrikanten, een bibliotheek-editor voor het maken van aangepaste bibliotheken, en een integratie met gratis te gebruiken CAD-systemen voor mechanica en elektra van DesignSpark. PCB-schema's en bestanden die zijn gemaakt in DesignSpark PCB kunnen ook door gebruikers worden geïmporteerd in de krachtigere tool DesignSpark PCB Pro, als er complexere ontwerpregels en kenmerken vereist zijn.