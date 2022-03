Cloud-oplossing voor levenscyclusanalyse

Dassault Systèmes heeft Sustainable Innovation Intelligence aangekondigd. Dit is een oplossing voor levenscyclusanalyse (LCA) waarmee bedrijven de milieu-impact van de producten, materialen en processen die zij creëren kunnen minimaliseren.

De cloudgebaseerde oplossing is volledig geïntegreerd in het 3DExperience-platform. Ook integreert het ecoinvent in de werkzaamheden rond virtueel ontwerp, productontwikkeling, manufacturing, operations en logistiek. De ecoinvent-database bevat informatie over de ecologische impact van meer dan 18.000 industriële en agrarische processen.

"Gezamenlijk bouwen aan een duurzame economie vereist een transformatie van het duurzame innovatieproces, van het winnen van grondstoffen tot gebruik, hergebruik en recycling", zegt Florence Verzelen, Executive Vice President, Industry, Marketing and Sustainability bij Dassault Systèmes. "Of het nu gaat om productie, infrastructuur en steden of life sciences, door data science toe te passen die Life Cycle Analysis-data combineren met virtual twin-technologie ontstaan voor bedrijven nieuwe manieren om te innoveren. Door deze combinatie wordt inzichtelijk hoe hun beslissingen natuurlijke hulpbronnen, ecosystemen en gezondheid beïnvloeden. Via ons 3DExperience-platform willen we bedrijven helpen bij te dragen aan het 'Decade of Action' van de Verenigde Naties, terwijl zij tegelijkertijd zakelijk succesvol zijn."

Eco-design

"Veel bedrijven werken aan het verminderen van hun uitstoot. Zij streven ernaar om tegen 2030 meer circulaire bedrijfsmodellen te ontwikkelen door hun productlijnen en productiesystemen opnieuw te ontwerpen. De meeste oplossingen meten de footprint op een manier die niet meer past bij de huidige economie. Om disruptieve duurzame innovatie te stimuleren, moeten bedrijven nu eco-design-principes integreren in het upstream-denken over hun toekomstige producten en processen. Dit moet gebeuren nog voordat er sprake is van enige milieu-impact van hun producten en processen. Virtuele universums en virtual twins bieden deze mogelijkheid."

Creëren circulaire levenscycli

Door gegevens uit levenscyclusanalyses te combineren met virtual twin-technologie, stelt Sustainable Innovation Intelligence LCA-specialisten, industrieel ontwerpers, product engineers en productie-engineers in staat om circulaire levenscycli te creëren. Hiertoe stellen zij in een vroeg stadium duurzaamheidseisen op en sturen zij deze gezamenlijk aan tijdens het ontwerp, de productontwikkeling en productie-engineering. Sustainable Innovation Intelligence integreert de levering van materialen, ontwerp, productie, operations, logistiek, verkoop, marketing en recycling van een product of systeem. Het biedt realtime inzichten waarmee teams problemen of verbeteringen virtueel kunnen identificeren, nog voordat ze er in de fysieke wereld naar handelen. Hierbij kunnen tevens aspecten als traceerbaarheid en betrouwbaarheid worden gegarandeerd.

Meetgegevens van milieu-impact

Sustainable Innovation Intelligence maakt gebruik van de inventarisatie van levenscyclusinformatie die verzameld is in de database van de non-profit ecoinvent Association. De datasets van ecoinvent verstrekken informatie over de natuurlijke hulpbronnen die aan het milieu worden onttrokken, de vervuiling die vrijkomt in water en bodem, de emissies die vrijkomen in de lucht, de producten die vanuit andere processen afkomstig zijn, en de producten, de bijproducten en het afval dat wordt geproduceerd in diverse sectoren op zowel mondiaal als regionaal niveau.



"Onze samenwerking met Dassault Systèmes is de eerste met een softwarebedrijf waarin onze database wordt gebruikt voor het beoordelen van duurzaamheid aan het begin van de product- en fabricageprocessen", zegt Emilia Moreno Ruiz, interim-directeur van ecoinvent Association. "LCA produceert de meetgegevens die nodig zijn om de milieu-impact gedurende de hele levenscyclus van een product te evalueren. Door deze informatie te integreren met virtual twin-technologie ontstaan geheel nieuwe mogelijkheden om deze effecten in een vroeg stadium aan te pakken."