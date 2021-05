Rockwell Automation en Cisco breiden gezamenlijke services voor industriële cybersecurity uit

Rockwell Automation voegt de oplossing Cyber Vision van Cisco toe aan zijn LifecycleIQ Services-portfolio van cybersecurity software. De integratie van Cisco Cyber Vision helpt industriële klanten onder meer bij de vroegtijdig detectie van cyberaanvallen. Convergentie van informatietechnologie (IT) en operationele technologie (OT) is essentieel voor de digitale transformatie, maar levert ook uitdagingen op zoals silo's voor netwerken, bedreiging van de cybersecurity, het gebrek aan vaardigheden en de overvloed aan productiedata en -oplossingen. De twee bedrijven werken samen bij de ontwikkeling van een aanbod bestaande uit architectuur, diensten en producten.



De integratie van IT, de cloud en industriële netwerken leidt tot beveiligingsproblemen die de digitalisering in de weg staan. Cisco Cyber Vision biedt inzicht in industriële besturingssystemen om bedrijven te helpen een veilige infrastructuur op te zetten en hun cybersecurity aanpak te verbeteren om ononderbroken, flexibele en veilige bedrijfsprocessen te realiseren. Nu Cyber Vision is toegevoegd aan de LifecycleIQ Service-producten voor de detectie van cyberdreigingen, kunnen klanten met bestaande Cisco-oplossingen, greenfield-netwerken of klanten die hun Cisco-netwerkinfrastuctuur willen updaten, beschikken over een switch-based architectuur.