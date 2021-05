ServiceNow lanceert smart manufacturing-oplossingen voor de maakindustrie

ServiceNow heeft nieuwe oplossingen voor de maakindustrie aangekondigd tijdens Knowledge 2021, het digitale ervaringsevenement voor klanten, partners en developers. Onder de early adopters bevinden zich productiebedrijven als Siemens Energy, Deloitte, Fujitsu, Infosys, en Atos .

De oplossingen verbinden mensen, processen, kennis en technologieën op het Now Platform om bedrijfsprocessen efficiënter en veiliger te maken en de ervaring van werknemers te verbeteren.

"Producenten begrijpen dat de mogelijkheid om vanaf elke locatie veilig te werken en personeel op de werkvloer te voorzien van digitale tools cruciaal zijn om te kunnen concurreren en succesvol te zijn in de hedendaagse dynamische wereldeconomie," zegt vice president Industry Solutions Marshall Tyler. "ServiceNow biedt de voordelen van het digitaliseren van workflows met één platform dat ervaringen en resultaten in de complete waardeketen van productiebedrijven verbetert."

Introductie van Operational Technology Management

ServiceNow's nieuwe product voor de maakindustrie, Operational Technology Management (OT Management) stelt producenten in staat om het volgende te realiseren:

• Zichtbaarheid: het minimaliseren van blind spots met een eenduidig beeld van IT en OT en het verkrijgen van proactief inzicht in de verbanden en afhankelijkheden tussen systemen met geautomatiseerde discovery van OT-systemen.

• Beschikbaarheid: het voorkomen van downtime, het verbeteren van de reactie en het herstel met workflows en change management-processen ontworpen voor OT-systemen.

• Security: het verkleinen van risico's en het stroomlijnen van compliance-inspanningen met vooraf opgestelde proactieve en reactieve security-workflows.

"Digitalisering verandert industriële bedrijfsomgevingen in hoog tempo in hyper-verbonden industrieën die een naadloze integratie vereisen van fysieke en digitale assets die razendsnel werken," zegt Leo Simonovich, vice president en global head, Industrial Cyber and Digital Security bij Siemens Energy. "Om de digitale economie van de toekomst te beveiligen, hebben industriële bedrijven security-oplossingen nodig die kunnen monitoren, detecteren en reageren op betrouwbare dreigingsinformatie gericht op productieomgevingen. Onze nieuwe samenwerking brengt Siemens Energy's Managed Detection and Response (MDR)-oplossing - mogelijk gemaakt door Eos.ii - samen met ServiceNow Operational Technology Management voor een op maat gemaakt security-aanbod dat de digitale werkomgeving beschermt op basis van een nauwkeurige verdediging."

Werknemers verbinden

Trends binnen de maakindustrie zoals Industrie 4.0 en wereldwijde gebeurtenissen als Covid-19, hebben de digitale investeringen in productieactiviteiten versneld. Om het rendement op deze investeringen te maximaliseren, moeten fabrikanten hun werknemers volgens ServiceNow voorzien van relevante gegevens en digitale workflows om de besluitvorming te verbeteren en de productiviteit te verhogen. De nieuwe oplossingen verbinden werknemers met digitale activiteiten, waardoor ze de beschikking krijgen over training, kennis en toegang tot realtime gegevens en communicatie.

De oplossingen zullen naar verwachting in het derde kwartaal van 2021 algemeen beschikbaar zijn.