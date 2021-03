IloT-platform koppelt met SAP

ATS Global brengt de nieuwste versie uit van de ATS Bus data- communicatiesoftware die de kloof tussen IT en OT overbrugt. ATS Bus verbindt al een breed scala aan hardware en software via één enkele, softwaregebaseerde hub, en kan dit ook voor SAP. Door SAP te gebruiken in ATS Bus, geeft het een veilige toegang in realtime tot de werkvloer, met behulp van één enkele of ‘load balanced' verbinding. Er is geen programmering vereist, aangezien alle dataverbindingen en vertalingen worden uitgevoerd via een standaard configuratietoepassing.

ATS Bus biedt volledige zichtbaarheid van SAP-gegevens, aangezien elk verzonden bericht snel kan worden opgehaald en geanalyseerd. ATS Bus voert ook Manufacturing Intelligence berekeningen uit. Het maakt gebruik van gegevens die rechtstreeks van de apparatuur op de werkvloer worden verzameld, maar ook via handmatige invoer door middel van een intuïtieve, configureerbare gebruikersinterface. Belangrijke gegevens zoals productietellingen en downtime worden verzameld en essentiële KPI's zoals de OEE worden vervolgens berekend. Deze vooraf geanalyseerde informatie kan direct binnen ATS Bus worden bekeken of naar andere systemen of cloudgebaseerde Business Intelligence-dashboards worden verzonden.