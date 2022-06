Naderingssensor

Turck breidt de uprox-serie sensoren uitgebreid met de NI40UE-QV40 inductieve naderingsschakelaar. Dit is een rechthoekige Efficiency Line-variant die is geoptimaliseerd voor flexibiliteit, korte inbedrijfstellingstijd en prijsgevoelige toepassingen in de logistiek en materiaalverwerking. De factor 1-sensor detecteert onder andere kleinere metalen doelen wanneer deze van opzij worden benaderd, zoals gebruikelijk is bij target-toepassingen. De sensorkop kan zonder gereedschap in vijf richtingen worden gepositioneerd, wat tijd bespaart, de mechanische installatie vereenvoudigt en de flexibiliteit vergroot. De sensor is bestand tegen magnetische velden tot 300 mT en voldoet aan de eisen van beschermingsklasse IP68. Samen met een werktemperatuurbereik van -30 °C tot +85 °C voldoet de sensor aan de strengste eisen op het gebied van beschikbaarheid en bedrijfszekerheid. De NI40UE-QV40 is beschikbaar als NPN- en als PNP-sensor.