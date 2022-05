Alles in één druksensor

Met de PBS Plus combineert Sick een elektronische drukschakelaar, drukmeetomvormer en display in één sensor.

Daarmee is er nu een complete oplossing voor drukmeting, drukbesturing en drukbewaking. Met meetbereiken van 0,4 tot 1.000 bar (relatieve druk) is de PBS Plus veelzijdig inzetbaar. Naast flexibele meetbereiken biedt hij ook absolute druk- en vacuüummeetbereiken.



De PBS Plus kan de meetwaarden in bar via IO-link naar de besturing overbrengen. Ook kunnen temperatuurwaarden van de sensor zelf worden uitgelezen en worden de minimum- en maximumwaarden voor temperatuur en druk bewaakt. Dankzij deze diagnosemogelijkheden is voorspellend onderhoud mogelijk.



De druksensor heeft een robuust design. Door het volledig gelaste roestvrijstalen membraan is de sensor corrosiebestendig. Hij is verkrijgbaar met maximaal twee schakeluitgangen, een analoge uitgang en IO-link. Hij is instelbaar via de drie grote toetsen en het display op de sensor of op afstand via IO-link. De behuizing is op twee manieren draaibaar. Daardoor laten het display en de elektrische aansluiting zich optimaal uitlijnen.