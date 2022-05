Veilig met slechts één sensor

In het verleden moesten systeemleveranciers twee sensoren en twee verschillende technologieën gebruiken voor veilige positiebepaling. Daar komt met het FBPS 600i Fail Safe barcode positioneersysteem een einde aan, omdat hiermee positiedetectie met één enkele sensor mogelijk is. De FBPS 600i wordt via twee SSI-interfaces op een veilige verwerkingseenheid aangesloten en is geschikt voor toepassingen tot Performance Level (PL) e.

In de intralogistiek is het belangrijk dat de stapelkranen en dwarsoverzetwagens geen gevaar vormen voor het personeel. De positie en snelheid moeten worden bewaakt tijdens onderhoudswerkzaamheden of wanneer met een bemande wagen wordt gewerkt. Voorheen waren daar twee gescheiden sensoren voor nodig en was PL d het hoogst haalbare. Het nieuwe systeem, dat kan worden toegepast tot PL e, kan direct worden aangesloten op bijvoorbeeld een frequentieregelaar en communiceren via twee gescheiden SSI-poorten.



Het systeem zorgt met een reactietijd van 10 milliseconden voor nauwkeurig positioneren en een duidelijk kortere remweg! De resolutie is 0,15 mm en de scansnelheid is 1.000 keer per seconde. De leesafstand tot aan barcodeband is 50-170 mm. Het doordachte bevestigingsconcept (stabiel vastzetten met één schroef) zorgt voor een snelle ingebruikname.