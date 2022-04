Voor de inline inspectie van kleine onderdelen, modules en eindproducten in de industriële omgeving is er nu de compacte 2D-visionsensor InspectorP61x, voor toepassingen met een beperkte installatieruimte of voor een snelle montage op een robotarm. Het detectiebereik van de camera met CMOS-matrixsensor (grijswaarden) loopt van 50 tot 300 mm en de sensorresolutie bedraagt 1.280 x 960 px (1,2 pixel). Het geïntegreerde 6 of 12 mm objectief heeft een handmatig instelbare focus. De visionsensor beschikt over een geïntegreerde optiek en verlichting die wat sterkte, kleur en type licht betreft eenvoudig instelbaar is. Zo zijn kwalitatief hoogwaardige beelden altijd direct binnen handbereik. De speciale Quality Inspection app, bij de prijs inbegrepen maar met een optionele licentie voor de Deep Learning SensorApp), zorgt ervoor dat iedereen - expert of minder ervaren - de sensor via een intuïtieve webinterface snel kan configureren.