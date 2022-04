Waarschuwingsindicator

EAO heeft de Serie 57 uitgebreid met een meertonige waarschuwings- indicator.De Serie 57 MTWI is een combinatie van de Serie 56 meertonige geluidsmodule en de Serie 57 waarschuwings- indicator. Dit biedt bijkomende voordelen en verhoogt de veiligheid in het openbaar vervoer, met name voor mensen met visuele beperkingen. Passagiers worden intuïtief gewaarschuwd over potentiële gevaren dankzij het luide, hoorbare waarschuwingssignaal en de led-statusindicator die zichtbaar is vanuit iedere hoek. duidelijk hoorbaar. Er zijn diverse keuzemogelijkheden voor ledkleuren en combinaties en deze kunnen worden afgestemd op de specifieke eisen van de toepassing. Voor meldingen van noodoproepsystemen is bovendien een variant met een passieve speakermodule beschikbaar die kan worden aangesloten op een externe signaalbron en versterker.