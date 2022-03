Lasercontrasttaster

De nieuwe lasercontrastsensor KTML (laserklasse 1)heeft een bereik tot 250 mm. Dankzij de kleine lichtspot van 1,8 mm doorsnee ziet de sensor ook kleine objecten op grotere afstand. Bovendien is de KTML naar zeggen de eerste lasercontrastsensor in miniatuuruitvoering die over IO-Link beschikt. De KTML kan overweg met alle markeringen en achtergronden. Zelfs bij glimmende objecten met kleine contrastverschillen doet de lasercontrastsensor betrouwbaar zijn werk. Daarmee is de taster een welkome portfolioaanvulling voor onder meer de verpakkingsindustrie. De KTML doet het ook bijzonder goed in koude omgevingen tot -20 °C. De schakelsnelheid gaat tot 4000 Hz. De sensor (jitter 57µs (50 mm) / 122µs (250 mm))beschikt over vier gemaksopties voor teach-in: statisch (twee punten), dynamisch, extern of via IO-Link.