De EE212 vochtigheids- en temperatuursensor van E+E is dankzij de ruime keuze aan filters en de robuuste IP65/ NEMA 4 behuizing geschikt voor nauwkeurige en betrouwbare metingen in uitdagende omstandigheden in de klimaattechniek, land- en tuinbouw en de farmaceutische industrie.

De sensorkop van de EE212 biedt plaats aan een plug-in sensormodule die is uitgerust met een nauwkeurig vochtigheids- en temperatuurdetectie-element. De gepatenteerde sensorcoating en de verzegelde soldeerpunten verbeteren de meetprestaties en verlengen de levensduur van de sensorelementen. De elektronica in de module is ingekapseld en is daardoor goed beschermd tegen condensatie en corrosie.



Het modulaire sensorontwerp maakt het eenvoudig om de sensormodule in een paar stappen zonder gereedschap te vervangen. Naast meting van de luchtvochtigheid en temperatuur berekent de sensor verschillende vochtigheidgerelateerde parameters, zoals dauwpunttemperatuur, absolute vochtigheid en mengverhouding. De gemeten waarden zijn beschikbaar op twee configureerbare analoge uitgangen.