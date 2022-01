IX-inclinometers zijn ontwikkeld om hellingshoeken te meten en beschikbaar in een- en twee-assige uitvoeringen. De inclinometers kunnen worden uitgerust met een analoge, CANopen- of Modbus-interface. Ze zijn gebaseerd op MEMS-technologie. Het meetbereik is 0÷360° / ± 180° voor een-assige modellen en vanaf ±5° tot ±60° in twee-assige modellen, met een hoge resolutie (tot aan 0,001°) en een hoge precisie. (tot aan ±0,05°). De IX inclinometers zijn IP67=beschermd. De metalen behuizing en hars-gecoate elektronica beschermen tegen mechanische spanningen, trillingen, temperatuurschommelingen en vocht. Hierdoor is de inclinometer geschikt is voor gebruik in een industriële omgeving (tot aan -40 en +85 °C).