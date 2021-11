Lasersensor

De reflextasters en sensoren in de G6-serie blinken volgens fabrikant Sick al uit in een uitstekende performance en robuustheid, maar de nieuwe miniatuurfotocel G6 Laser doet hier naar zeggen nog een schepje bovenop. Dankzij het grote detectiebereik zijn de energetische, reflector- en zender-ontvangervariant geschikt voor tal van toepassingen, zoals de aanwezigheidscontrole van zeer kleine objecten en het nauwkeurig positioneren van producten en onderdelen. De sensorG6 Laser is er ook met achtergrondonderdrukking. Voor een laserfotocel heeft de sensor met een lichtspot van 1,1 mm op 200 mm (VCSEL met laserklasse 1) een compact formaat. Met een behuizing van 31,4 x 21 x 12 mm is hij dan ook goed te integreren in machines met beperkte ruimte. De metalen inserts voor montage en de aangegoten connector verhogen het installatiegemak. De G6 Laser met een schakelfrequentie van 1000 Hz en een 360° led voor eenvoudig zicht op schakelstand levert zeer betrouwbare detectieprestaties. Dat beperkt de stilstandtijd en de hoeveelheid onderhoudsinspanningen. De G6 Laser presteert ook uitstekend in stoffige en vuile omstandigheden.