De SCPSi-druksensor met IO-Link-functionaliteit van Parker Hannifin heeft een geoptimaliseerd, compact ontwerp. Dankzij de IO-Link-interface is volgens de makers een bijzonder eenvoudige en snelle inbedrijfstelling en parameterisatie mogelijk. Met behulp van IO-Link-technologie worden gegevens zonder verstoring overgedragen. De gegevensoverdracht heeft zijn basis in een volledig digitaal signaal van 24 V. De signaaloverdracht is goed beveiligd tegen invloeden van buitenaf. Onnauwkeurigheden behoren nu dus tot het verleden. Met behulp van de IO-Link-technologie kan een breed scala aan waarden worden gemeten. Hiermee heeft de gebruiker meer flexibiliteit en de mogelijkheid voor eenvoudige integratie in bestaande systemen. Toestandsbewaking kan op die manier eenvoudig worden ontwikkeld. Via de IO-Link-sensor is diagnose op afstand ook mogelijk.