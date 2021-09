De nieuwe GEL2460-toerentalsensor van Lenord+Bauer is gelijkwaardig aan de sensoren die al onderdeel zijn van het leveringsprogramma. Maar door de uitwendige schroefdraad is het eenvoudiger geworden om de sensor in te bouwen en neemt deze ook minder plaats in. Volgens de fabrikant is het ‘schone' en zeer stabiele uitgangssignaal illustratief voor de kwaliteit van de sensor. Certificering volgens DNV GL, SIL, ATEX of IECEx is mogelijk.