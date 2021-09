Encoder

De SMAH2-encoder van Lika Electronic is ontwikkeld voor applicaties op aandrijfassen met een asdiameter tot 2,6 m en geeft de positie van de as weer met een resolutie tot 21 bits met een SSI- of BiSS-interface. De encoder is geschikt voor toepassing in onder andere wind- en waterturbines, rotatietafels, kranen en (productie) machines in de staal-, papier, hout- en metaalindustrie. De encoder is opgebouwd uit een sensorkop en een magneetband en unctioneert contactloos. De magnetische band is ongevoelig voor stof, olie, vet, water en vaak voorkomende chemische stoffen. De uiteinden van de magnetische band zijn open en worden om de aandrijfas aan elkaar bevestigd. Demontage van de aandrijfas is niet nodig is. De encoder leest de absolute positie af. De maximale snelheid die de encoder kan verwerken bedraagt 2 m/s. Het toerental hangt af van de diameter van de as (max. 38 min-1 bij 1 m diameter).