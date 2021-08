Volledig metalen transponderschakelaar CTA

Met een volledig metalen behuizing is deze CTA een nóg sterkere variant dan de kunststof versie.

De houdkracht Fmax van de vergrendeling van de CTA is maar liefst 8000 Newton en daarmee tweemaal zo sterk als de kunststof versie.

De interface heeft een upgrade ondergaan: BP voor individuele aansluiting en BR voor seriële aansluiting tot 20 schakelaars. De nieuwe interface heeft twee OSSD veiligheidsuitgangen met testpulsen van slechts 300 µs. Een extra aansluiting voor communicatie heet OD/C en is beschikbaar op één pin in de connector. Deze aansluiting is zelflerend: hij herkent of hij wordt aangesloten op een eenvoudige ingang van een besturing (herkenning deurstand) óf dat deze is aangesloten op een intelligente evaluatiemodule.

De intelligente evaluatiemodule is een gateway tussen schakelaars en IO-Link. Er kunnen momenteel schakelaars uit vier verschillende productlijnen kunnen worden aangesloten, maar er zullen steeds meer productseries met de nieuwe technologie worden uitgerust. Een IO-Link master kan een reeks van procesdata uit elke schakelaar lezen, zoals temperatuur, spanning, coderingen, aantal schakelingen, en nog veel meer.

De CTA is leverbaar met maar ook zonder geïntegreerde vergrendeling. Unieke herkenning van één enkele actuator (UniCode) of herkenning van meerdere actuators (MultiCode) is mogelijk. Met UniCode voldoet de CTA aan de hoogste eisen van de anti-manipulatienorm ISO 14119.