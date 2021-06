Siemens breidt de Sitrans LR100-serie uit met twee 80 GHz-radarmeters. De hoogfrequente, compacte niveaumeters zijn snel en gemakkelijk te configureren. De LR140 biedt de eenvoud van 4-20 mA waarbij de configuratie verloopt via Bluetooth en de Sitrans mobile IQ App. De LR150 heeft een display en vier bedieningstoetsen voor lokale configuratie of monitoring van data. Configuratie is ook mogelijk op afstand via Bluetooth en de app, of via HART-communicatie en Simatic PDM. Omdat de radarmetingen geen dode band hebben en een hoge meetnauwkeurigheid van 2 millimeter, kunnen ze betrouwbaar meten tot aan de antenne over de gehele meetrange. Hiermee wordt kostbare overvulling vermeden en wordt de bedrijfszekerheid van de installatie verhoogd. De meters hebben een water- en corrosiebestendige IP68 PVDF behuizing. Gebruikers kunnen de gemeten proceswaarden of diagnose- en onderhoudsinformatie controleren vanuit de controlekamer of verbinding maken met MindSphere, het cloudgebaseerde, open IoT-besturingssysteem van Siemens.