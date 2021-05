De BCL 200i-barcodelezer met geïntegreerde industriële veldbuscommunicatie en eenvoudige PROFINET-configuratie kan via het GSDML-bestand rechtstreeks in de besturing worden geconfigureerd. De installatie wordt vergemakkelijkt door de kabeluitgang aan de zijkant apparaat en de zwaluwstaartverbinding. De BCL 200i is bijzonder geschikt voor de detectie van 1D-codes bij bakkentransport. Ongeacht of de barcode verticaal of horizontaal op het etiket is gedrukt. Het apparaat beschikt over geïntegreerde Ethernet TCP/IP- of PROFINET- veldbuscommunicatie. De web based configuratietool maakt diagnose op afstand mogelijk. Dankzij de geïntegreerde Code Reconstructie Technologie (CRT) kan de BCL 200i barcodes met korte streeplengtes en beschadigde of vervuilde etiketten lezen en barcodes onder een grote hoek. Dankzij de automatische activering van de reflector (autoReflAct) kan de nieuwe stationaire barcodelezer zonder extra triggersensor worden geactiveerd.