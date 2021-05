De vierde generatie W4F-miniatuursensoren is niet alleen beschikbaar in verschillende optische varianten, zoals met micro-linespots, maar biedt volgens de makers ook nog eens het beste van wat er nu aan zwart-witscheiding en omgevingslicht- onderdrukking op de markt is, zelfs in de onderdrukking van glanzende objecten op de achtergrond. Voor maximale proceszekerheid beschikken de sensoren over diagnose- en bewakingsfuncties. Ze leveren gegevens over bijvoorbeeld temperatuur, aantal draaiuren en quality of teach. Niet alleen de schakelpunten zijn inzichtelijk, maar ook de hoeveelheid ontvangen licht. De sensoren laten inregelen via IO-Link, door een druk op de teachknop of met behulp van een programmeerpin. Dankzij de BluePilot-functie is de schakelstand en de uitlijning met een reflector of zender-ontvanger eenvoudig af te lezen. De miniatuursensoren uit de W4F-serie zijn onder meer ideaal voor de aanwezigheidscontrole van kleine objecten en voor het fijn positioneren van producten en componenten.