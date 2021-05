Toerentalsensor voor tractiecontrole

Voor tractiecontrole van de elektromotoren in railvoertuigen moet de beschikbare kracht dynamisch en nauwkeurig worden gedoseerd om doorslippen van de wielen te voorkomen. Bij standaardsensoren voor snelheid wordt één puls per tand afgeven. De resolutie van de tweekanaals GEL247-sensor kan worden verhoogd met een factor twee, vier of acht en kan de regelnauwkeurigheid aanzienlijk verbeteren. De HTL-interface met blokgolfsignalen is gebleven, zodat de sensor zonder modificaties in de bestaande besturingssystemen kan worden gebruikt. De sensor haalt de rotatiesnelheid en draairichting rechtstreeks van de motor of het tandwiel (meetbereik van 0 Hz tot 25 kHz).De sensor kan ook worden gebruikt voor applicaties in elektrische bussen en industriële voertuigen.