Positiesensor voor cilinders en grijpers

De nieuwe MPS-G magnetische positiesensor is bedoeld voor pneumatiek in het algemeen en grijpers van robots in het bijzonder. Behalve een continue feedback op de beweging van de pneumatische aandrijving zorgt de sensor ook voor een stroom aan gegevens voor diagnosefuncties. Behalve de uitstoottijd, intrektijd en snelheid van de aandrijving levert de MPS-G ook gegevens over het aantal cycli, de totale afstand die de aandrijving heeft afgelegd, de slaglengte, de zuigersnelheid, de cyclustijd en alle informatie voor een trillingsanalyse (x/y/z, RMS, kurtosis, pulsfactor). Op basis van alle data kunt u bijvoorbeeld zien wanneer de luchtdruk te laag is of er lekkage is. Een te lange slag geeft aan dat de schokabsorptie niet meer voldoet. En een te snelle slag kan aangeven dat iemand de instellingen heeft gewijzigd. De positiesensor is makkelijk en flexibel instelbaar met behulp van de zelflerende omvormer. De MPS-G heeft drie digitale schakelpunten. Met IO-Link zijn dat er zestien.