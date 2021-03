Drukopnemer voor waterstof

Standaard drukopnemers zijn niet geschikt voor het meten van waterstofdruk. De ATM-druksensor van STS is standaard gemaakt van rvs 316L, titaan of hastelloy, maar voor waterstoftoepassingen is het membraan van de piëzo-resistieve sensor voorzien van een dun goudlaagje met een dikte van ongeveer 1 micron. De waterstofatomen kunnen hier niet doorheen en zo de betrouwbaarheid van de meting niet aantasten. De standaard procesaansluiting is G1/2"-buitendraad met volledig vlak membraan (flush). De opnemer is leverbaar met ATEX-keur voor intrinsiek veilige toepassingen in omgevingen met explosiegevaar en DNV/GL-, Lloyds Register-, GOST- en ABS-goedkeuring voor scheepvaarttoepassingen. Analoge en digitale uitgangen zijn mogelijk, evenals IP68-uitvoeringen.