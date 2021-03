Verplaatsing- en hellingsensor

In veel toepassingen moeten de verplaatsing en de hellingshoek worden bepaald. De WST-serie posiwire-trekdraadsensors combineert beide metingen in een enkele behuizing. De sensoren beschikken over met contactloze, magnetische, meervoudige Hall-encodertechnologie. De hellingshoek wordt gemeten door een geïntegreerd hellingsensorelement op basis van MEMS-technologie. De sensor is geschikt voor gebruik in ruwe omgevingen zoals in mobiele machines. De sensor meet een lineaire positie tot 20.000 mm en inclinatie tussen +/- 180° in één as. De sensor is verkrijgbaar met een digitale CANopen-uitgang en voor veiligheidstoepassingen CANopen redundant. De lineariteit van de sensoren gaat tot +/- 0,05 procent van het meetbereik voor de lineaire positie en tot 0,05° voor de hellingshoek. De sensor heeft beschermingsklasse IP67/IP69.