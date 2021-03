Weegindicator voor digitale loadcellen

HBK heeft de WTX-serie uitgebreid met de weegterminal WTX110-D voor digitale loadcellen. Deze heeft een roestvrijstalen behuizing en voldoet aan de IP69K-standaard, waardoor de weegterminal bestand is tegen vuil, vocht en reinigingsmiddelen.

Dankzij deze robuuste uitvoering kan de weegindicator zelfs in de ruwste omgevingen gebruikt worden. Bijvoorbeeld in weegbruggen voor vrachtwagens of siloweegschalen, maar kan ook in ruimtes met strenge hygiëne-eisen in de voedingsmiddelenindustrie, de chemie en de farmaceutische industrie.



Gebruikers kunnen maximaal 32 digitale loadcellen aan de WTX110-D aansluiten. De terminal is leverbaar in een tafelbehuizing, die ook aan de wand kan worden gemonteerd of als uitvoering voor paneelinbouw. Dankzij een 4,3-inch TFT-kleurendisplay, gebruiksvriendelijke softkeys en de mogelijkheid voor configuratie en monitoring via een webinterface of een mobiele app zijn de WTX-terminals gemakkelijk in gebruik.