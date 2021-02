Verplaatsings- en hellingssensor

In veel toepassingen moeten zowel verplaatsing als de hellingshoek bepaald worden. Door beide sensoren in één sensorbehuizing te combineren bespaar je op kosten, installatieruimte, bekabeling en installatietijd.

De posiwire trekdraadsensor WST-serie biedt een dergelijke gecombineerde verplaatsings- en inclinatiemeting. Deze nieuwe generatie sensoren zijn uitgerust met contactloze, magnetische multi-Hall-encodertechnologie en zijn daarmee aanzienlijk robuuster dan conventionele kabelsensoren die gebruik maken van optische encoders of potentiometeroplossingen. De hellingshoek wordt gemeten door een geïntegreerd hellingssensorelement op basis van MEMS-technologie. De sensor is geschikt voor gebruik in ruwe omgevingen, zoals in mobiele machines.



De posiwire WST-serie sensor meet een lineaire positie tot 20.000 mm en inclinatie tussen +180° en -180° in één as. De sensor is verkrijgbaar met een digitale uitgang CANopen; voor veiligheidstoepassingen is de CANopen redundant uitgevoerd. De lineariteit van de sensoren is tot ±0,05% van het meetbereik voor de lineaire positie en tot 0,05° voor de hellingshoek. De sensor heeft beschermingsklasse IP67/IP69.