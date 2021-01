Inloopbeveiliging

De meerstraals- veiligheidssensor deTem4 A/P is een inloopbeveiligings- systeem met een actieve zender en passieve spiegelunit. Met zelfde behuizings- en accessoiresconcept als de deTec lichtschermen is de deTEM 4 A/P geschikt voor toegangsbeveiliging en in- en uitvoerbewaking (muting). Afhankelijk van de behoefte en individuele eisen kunnen de reikwijdte (tot 8 m), het aantal stralen (twee of vier) en de verschillende mutingsensoren (bijvoorbeeld 2-signaalsmuting) worden bepaald. De deTem4 A/P levert met NFC, IO-Link en de Sick-Safety-Assistant-app realtime diagnose-informatie. Het systeem is volgens de makers makkelijk te integreren binnen het bestaande machineontwerp mede dankzij de compacte installatie-layout en minimale bedradings- en installeringskosten. Alle functies zijn zonder software te configureren en dat is een pre bij de inbedrijfstelling en configuratie. De deTem4 A/P met NFC, IO-Link en de Sick-Safety-Assistant-app levert bovendien realtime diagnose-informatie.