De thermische flowsensor FTMg meet niet alleen de gasflow, maar ook de gastemperatuur en de procesdruk. Dankzij zijn hoge meetdynamiek en een gering drukverlies detecteert hij perslucht en niet-corrosieve gassen op een uiterst energie-efficiënte manier (DIN EN 50001). Het contrastrijke OLED-kleurendisplay zorgt voor een eenvoudige bediening en laat de verschillende gemeten waarden in een procesdiagram zien. De interne data worden gedurende zeven dagen gelogd. Samen met de geïntegreerde statistische evaluatie kunnen zo zelfs de kleinste lekken in een pneumatisch systeem worden opgespoord. Met de PoE-variant (Power over Ethernet) is een eenvoudige web-based aansluiting op pc of cloud mogelijk. Dat biedt meteen inzicht in het energieverbruik. De geïntegreerde webserver maakt data uitlezen en configuratie eenvoudig.