Tot nu toe waren voor het detecteren van verschillende soorten labels vaak meerdere verschillende vorksensoren nodig. De nieuwe GSX gecombineerde vorksensor combineert de voordelen van optische en ultrasone sensoren. De sensor detecteert een breed scala aan labels, ongeacht hun materiaal- en oppervlaktekenmerken, zelfs labels van inhomogeen BOPP kunnen door het optische werkingsprincipe betrouwbaar worden gedetecteerd. De nieuwe vorksensor kan via de teachknop worden ingesteld om de label-dragercombinatie in te leren. De GSX is voorzien van een IO-Link interface. De interface kan worden gebruikt om onder andere ‘remote teaching' mogelijk te maken of om de knoppen te vergrendelen. Receptuurbeheer vergemakkelijkt wisselen van formaten bij het vervangen van rollen. Hierdoor is opnieuw inleren niet nodig bij het wisselen van rollen naar een ander etiketformaat. Het formaat wordt gewijzigd door het selecteren van de juiste parameterset. De parameterkeuze wordt direct op de etiketteermachine uitgevoerd via de HMI.