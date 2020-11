Heavy-duty encoders

De nieuwste toevoeging aan de heavy-duty encoderserie van Emeta is incrementele encoder type MA4101 die is aangepast voor gebruik in ruwe en veeleisende omgevingen. De encoder wordt geleverd met een B10 Euro-flens met een buitendiameter van 115 mm en een 11 mm massieve as met roestvrijstalen spiebaan.

Een dubbele afdichting van de roterende as met ‘protective lip' voorkomt dat stof, vocht en vloeistoffen via de as binnendringen. Hiermee wordt een beschermingsklasse van IP67 gehaald. Met ademende membraanfilters wordt condensatie door temperatuurschommelingen voorkomen. De vergrote stevige lagers worden permanent gesmeerd en hebben daardoor een lange levensduur met een maximale asbelasting van radiaal <350 N en axiaal <250 N.



De MA4101 encoders zijn verkrijgbaar in geanodiseerd aluminium en roestvrij staal 316L en kunnen worden geleverd met drie soorten aansluitingen: radiale 12-pins M23 connector; radiale kabel op gewenste lengte en aansluithuis met veerdruk klemaansluiting en EMC kabelwartel.