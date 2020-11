Meer over

Transmitter ook via Profinet

De Liquiline CM44X transmitter is onlangs voorzien van nieuwe interne hardware en firmware. Hierdoor is nu ook Profinet toegevoegd aan het aanbod van communicatie- mogelijkheden. De nieuwe update biedt verder een uitbreiding in rekenkundige functies en de mogelijkheid om tijdgebonden rekenfuncties te programmeren.

Er zijn maximaal acht rekenregels mogelijk. Tijd en datum kunnen ook als variabele in de berekeningen worden gebruikt.Tevens is de maximale lengte van rekenregels uitgebreid voor meer complexere berekeningen en is een tijdschakelaar toegevoegd aan de opties voor tijdgeschakelde functionaliteit.



Liquiline is het platform van Endress + Hauser voor vloeistofanalysetoepassingen en vormt de basis voor state-of-the-art transmitter, analyzers en monsternameapparaten. De transmitter ondersteunt veel standaard sensoren zoals pH en geleidbaarheid maar het systeem heeft ook geen moeite met sensoren als UV/Vis of zuurstof.