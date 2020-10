Geïntegreerd meetsysteem voor lineaire geleiding

Het in de loopwagen van de lineaire kogelrailsystemen geïntegreerde IMScompact-meetsysteem is beschikbaar voor loopwagens vanaf maat 15. De integratie van het meetsysteem in de loopwagen zorgt voor een hoge EMC-bescherming, geschikt voor gebruik in combinatie met lineaire motoren. Het meetsysteem is incrementeel of absoluut en bepaalt de positie van de loopwagen contactloos met een nauwkeurigheid van ± 20 µm/m en een herhaalnauwkeurigheid van ± 1 µm bij snelheden tot 5 m/s. Hiervoor wordt een magneetband over de hele lengte van de lineaire geleiding aangebracht en vastgemaakt. De meetlengte loopt tot 17,8 m.