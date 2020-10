Absolute encoder voor SIL3

De CIPsafety Ethernet/IP encoder is SIL3 Cat4 gecertificeerd. Deze absolute roterende encoder in standaardafmetingen van 58 mm bevat een redundant absoluut multi-turn roterend encodersysteem met geïntegreerde safety-evaluatie.

Veilige positiegegevens (‘safe position' - SLP) worden via een beveiligd bussysteem naar de veiligheidscontroller verzonden (CIPsafety protocol via Ethernet/IP). Afhankelijk van de veiligheidseisen van de specifieke toepassingen, voldoet de encoder aan de maximale veiligheidsnorm SIL3, PLe. Ze zijn ook beschikbaar in een aangepaste versie die voldoet aan de SIL2, PLd-eisen.



Functionaliteiten als ‘data link redundancy' en aanpassingen door middel van een ‘preset on the fly' zijn via CIPsafety mogelijk. De CIPsafety encoder implementeert de nieuwste eisen van ODVA-protocolspecificatie CT17. Overal waar een 58mm standaard encoder wordt ingezet kan men ook gebruik maken van deze CIPsafety encoder. Hiermee is veilige automatisering geen kwestie meer van installatieruimte.

TR-Electronic Benelux