2D/3D-laserprofielscanner

De ScanControl 30xx laserprofielscanner met blauw laserlicht zijn verkrijgbaar met meetbereiken van 25 en 50 mm (langs de X-as van de laserstraal). Ze voorzien in gekalibreerde 2D-profielmetingen op basis van ongeveer 5,5 miljoen punten per seconde en genereren zo maximaal 2048 meetpunten per profiel.

De ScanControl 3060-25/BL heeft een X-resolutie van ongeveer 12 µm. Dankzij de High Dynamic Range modus kan de sensor ook in het geval van inhomogene oppervlakken precieze metingen genereren. Meetwaarden worden via Ethernet or RS422 gecommuniceerd. Via de optionele ScanControl gateway kunnen deze slimme sensoren worden geïntegreerd in Profinet-, EtherCAT- or Ethernet/IP-regelsystemen.



Het voordeel van blauw laserlicht ten opzichte van rood licht is dat het licht door de kortere golflengte nauwelijks in het meetobject kan doordringen. Dat verschil merk je vooral bij organische materialen als hout en semi-transparante plastic profielen.