De E3AS-serie object-reflectie fotocellen hebben een detectiebereik van 50 mm tot 1500 mm. Het Time of Flight (TOF) detectieprincipe zorgt voor een hoge detectiestabiliteit, ongeacht de kenmerken van te detecteren objecten. De fotocellen detecteren objecten die variëren in kleuren en materialen met de ingestelde afstand, waardoor er minder evaluatie- en aanpassingstijd nodig is.

Verder vermindert de vuilafwerende coating op het detectieoppervlak onjuiste detectie en is minder onderhoud nodig in omgevingen waar oliespatten, stof of stoom worden gegenereerd. De E3AS-serie helpt bij het verkorten van de tijd die nodig is voor inbedrijfstelling en verbetert de inzetbaarheid van het systeem in transport- en montageprocessen.



Gebruikers kunnen een model met een metalen of kunststof behuizing selecteren dat voldoet aan de vereisten voor de installatieomgeving. Dankzij de kleine afmeting van de behuizingen kunnen de sensoren in krappe ruimtes worden geïnstalleerd. De sensorbehuizing is gemaakt van roestvrij staal (SUS316L). De gebruikte laserlastechnologieën verbeteren de afdichting en hechting tussen de onderdelen van de behuizing, waardoor storingen in omgevingen met water (IP69K) en olie (IP67G) worden verminderd.